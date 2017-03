A prefeitura de Porto Velho iniciou na segunda-feira (27), um mutirão de “tapa-buracos” que vai atender as ruas da região central da cidade, especialmente aquelas por onde circulam os ônibus que fazem o transporte coletivo. Por determinação do prefeito dr Hildon Chaves, durante toda esta semana cinco equipes da Subsecretaria Municipal de Obras (Semob) foram colocados à disposição do serviço, até que o trabalho seja concluído.

Conforme o subsecretário Tiago Beber (Semob), o mutirão começou pelas avenidas Pinheiro Machado e Amazonas e ruas Gonçalves Dias e Raimundo Cantuária. “Nos próximos dias vamos entrar na Brasília, Rafael Vaz e Silva e também na Imigrantes”, acrescentou. Ainda serão contempladas a Sete de Setembro, Calama, Abunã e Dom Pedro II, dentre outras.

Outras frentes de trabalho da Semob atuam na limpeza de canais em pontos distintos da cidade. É o caso do bairro Coahb Floresta, na zona Sul, onde a ação é realizada em conjunto com a Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb). “Enquanto nossa equipe cuida do canal, a Semusb faz a limpeza nas ruas do bairro”, comentou. Além da limpeza, a prefeitura faz o encascalhamento das vias que estão esburacadas.

Na rua Açaí, bairro Aeroclube, a prefeitura está finalizando a ligação da via com a Estrada dos Japoneses. Manilhas estão sendo instaladas em uma grande vala nas imediações da rua Araras. A rua que estava abandonada há décadas recebeu limpeza, cascalho e “bocas de lobo” para drenar as águas pluviais e acabar com alagamentos.

Quando a obra for concluída, vai possibilitar a ligação com a Rua Três e Meio e facilitar a locomoção de moradores dos bairros Areal da Floresta, Jardim Eldorado I e II, além do bairro aeroclube.

ZONA LESTE

“Também estamos com um trabalho muito grande nos bairros da zona Leste, nas linhas de ônibus que dão acesso a cinco bairros. É um trabalho muito extenso e demorado. Estamos ali há mais de três semanas”, disse Beber. Os bairros contemplados são o Renascer, Porto Cristo, Parque Amazônia, Mariana, São Francisco e Ulysses Guimarães estão sendo atendidos.

O bairro Igarapé, no mesmo setor, é outro que está sendo beneficiado. Máquinas da Semob realizam limpeza, retirada de entulhos e encascalhamento dos pontos críticos. Nessa segunda, as equipes estavam nas ruas Fábia, Francisco Barros e Ana Nery. Vias que há muito tempo estavam esquecidas agora ganham um novo visual. Os moradores agradecem pelas condições dignas de trafegabilidade e pela eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

Ainda na zona Leste, equipes da Semob realizam instalação de manilhas na rua Capão da Canoa, no bairro Fortaleza, para fazer a ligação com a rua Celebridade. O serviço vai facilitar o acesso dos moradores à avenida Guaporé, próximo ao Hospital Cemetron, de onde poderão seguir com facilidade para outros bairros.

DISTRITOS

Nos distritos a presença da prefeitura também é muito forte. “Temos frente de trabalho em União Bandeirantes, Jaci-Paraná e Vista Alegre do Abunã. Estamos com maquinário na área urbana e rural fazendo limpeza, encascalhamento e drenagem”, afirmou o subsecretário da Semob. A drenagem inclui limpeza de canais, desobstrução e instalação de manilhas, construção e desentupimento de bocas de lobo em vários pontos, a exemplo do que ocorre na capital.

“A determinação do prefeito dr Hildon Chaves é que a presença da prefeitura seja sentida pela população nos quatro cantos da cidade. Nosso ritmo tem sido forte, mas ainda dependemos das boas condições climáticas. Quando acabar o período chuvoso nosso trabalho será muito mais intenso e a população poderá sentir a grande mudança na condução da gestão municipal”, destacou Tiago Beber.