Atendendo solicitação do deputado Jean Oliveira feita em abril do ano passado, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia S/A (Caerd) iniciou os trabalhos para o fornecimento de água tratada no distrito de União da Vitória no município de Curumbiara, onde residem mais de 500 famílias. O pleito, à época, foi feito ao deputado pelo então vereador Victor Camargo, que reuniu com a diretora presidente da Caerd e fez o relato da situação do problema de abastecimento de água no distrito .

Na época, Victor Camargo informou ao deputado que o abastecimento de água em Vitória da União estava sendo feito de maneira inadequada e imprópria para uso. A água estava sendo capitada em um córrego sem receber o devido tratamento. “ A água é bruta , direto do rio. Todas as reuniões que fazemos com a população, a reclamação é sobre a água. O prefeito assim que assumiu prometeu que iria resolver a questão. O mandato está acabando e nada foi feito”, denunciava o então vereador.

A diretora presidente da Caerd, na época, informou que o prefeito de Corumbiara não tinha passado à companhia a real situação do distrito de União da Vitória. Tomando conhecimento da problema, comprometeu-se tomar as devidas providências para solucioná-lo, assumindo o compromisso que em 2017 o distrito estaria recebendo a tão esperada e prometida água tratada.

Agora, em março de 2017, assim como foi prometido pela então diretora da Caerd, Iacira Azamor, os trabalhos para o distrito de União da Vitória receber água tratada já começaram. O deputado Jean Oliveira agradeceu a direção da Caerd que atendeu sua reivindicação, contemplando o pleito do ex-vereador Victor Camargo, solucionando o problema da água tratada no distrito de União da Vitória.

