Maurão se comprometeu em buscar recursos junto ao Governo do Estado

O apoio para a realização da 27ª edição do Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste, que será realizado entre os dias 7 a 10 de setembro, foi solicitado por lideranças do município durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), nesta terça-feira (28).

O prefeito Olvindo Luiz Donde, o Vino (PDT) e os vereadores Admilson Keki (PSB) e Euzito Brito (PMDB), apresentaram a solicitação para que o maior evento do município volte a ser bem organizado e atraia os turistas.

O presidente Maurão se comprometeu em alocar recursos junto ao governo do Estado para apoiar a realização do Festival. “É um grande evento, que precisa ser resgatado e fortalecido, para que as pessoas retornem à Pimenteiras, gerando uma movimentação positiva na economia do município”, destacou Maurão.

O prefeito Vino acrescentou que o festival precisa ser retomado em sua plenitude, para que a cidade ganhe com a vinda dos turistas. “Deixamos de receber os visitantes, que durante a semana do festival geram muitos empregos e renda para a nossa comunidade”, completou.

Localizado às margens do rio Guaporé, na fronteira com a Bolívia, o município tem na atividade turística uma de suas principais fontes de renda, principalmente com os praticantes da pesca esportiva.