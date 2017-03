A diretoria do Real Ariquemes anunciou nesta terça-feira a dispensa de cinco jogadores do elenco. São eles: o lateral-esquerdo Jorginho Paulista (foto abaixo), os volantes Jota e Luiz Bahia, o meia Roberto além do atacante Augusto César (foto à esquerda). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube.

De acordo com a diretoria do clube, os principais motivos das dispensas ocorrem por indisciplina além de jogadores que não seriam aproveitados no elenco. Com isso, o Real Ariquemes reduziu seu elenco para 25 jogadores.

No domingo, às 17 horas (horário de Rondônia), o Real Ariquemes encara o Ariquemes no estádio Gentil Valério, pela quarta rodada do Campeonato Rondoniense.