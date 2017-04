Equipamento foi adquirido com recursos fruto de emenda do parlamentar

A população de Rio Crespo, na região do Vale do Jamari, passa a contar com um aparelho de ultrassonografia, adquirido através de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PP), no valor de R$ 150 mil.

No final de semana, o parlamentar esteve no município e fez a entrega simbólica do equipamento, que está sendo instalado no hospital municipal.

Acompanhado do prefeito Evandro de Faria, o Lezão (PR), do secretário Municipal de Saúde, Levi Mantolvan, e da diretora da unidade hospitalar, Tharliany Miranda, o deputado esteve no hospital e manifestou a sua satisfação em poder atender a comunidade.

“Era um pedido da população e a ex-secretária de Saúde do município, que também foi vereadora, Francisca Meireles (PSDB), nos solicitou e conseguimos alocar o recurso e o equipamento está entregue para atender aos pacientes”, disse Maurão.

Antes, Maurão havia participado de uma reunião de trabalho, na Câmara de Vereadores, onde o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) anunciou a liberação de um empenho de R$ 700 mil para obras de pavimentação, drenagem e calçadas.

Os deputados federais Marinha Raupp (PMDB) e Lindomar Garçom (PRB) também participaram do encontro, onde o prefeito relatou as dificuldades do município, com destaque para o custo elevado do transporte escolar, que tem um déficit superior a R$ 1 milhão.

“A maioria dos estudantes da rede municipal de Rio Crespo é do meio rural e os custos de transporte estão elevados. O repasse precisa ser discutido e aumentado, sob pena de não conseguirmos fechar as contas neste ano”, explicou o prefeito.

Localizado na região do Vale do Jamari, Rio Crespo tem pouco mais de 3.300 habitantes, segundo dados do IBGE. Hoje, a população sofre com a falta de um ultrassom, o que impede a realização de exames.