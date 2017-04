Dos 27.802 eleitores inscritos no TRE-RO, pouco mais de 70% compareceram às zonas eleitorais neste domingo, 2 de abril, para a escolha definitiva do prefeito de Guajará-Mirim. Deu Cícero Noronha (DEM), com quase de 59% dos votos válidos. É mais um estreante na política que emplaca, a exemplo do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

Resta ao derrotado Sérgio Bouez (PSB), que ocupava o cargo de prefeito interinamente, retornar à Câmara dos Vereadores e reassumir a presidência da casa. Vamos ver se fará oposição ao (ex) adversário.

Procurando me informar sobre esta eleição fora de época de Guajará-Mirim, li a opinião de um colunista daquela cidade, Fábio Marques. Disse ele no dia 31 de março: “Estamos a poucas horas da decisão que poderá mudar ou não o futuro de nossa cidade.” É isso.