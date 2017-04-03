SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO E TURISMO/SINE MUNICIPAL
03 de Abril de 2017 (SEGUNDA -FEIRA)
01 ASSISTENTE DE DIRETORIA (CURSANDO OU FORMADO 5° PERÍODO/PEDAGOGIA)
01 ATENDENTE DE BALCÃO(EXCLUSIVO PARA DEFICIENTE)
01 ATENDENTE DE BALCÃO
01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO(ESTAGIÁRIO CURSANDO 7° PERÍODO DE DIREITO)
01 AUXILIAR DE LIMPEZA (EXCLUSIVO PARA DEFICIENTE)
01 CABELEIREIRO
01 CORTADOR DE ROUPAS
01 CONFEITEIRO
01 CHAPEIRO
01 CORTADOR, A MÃO (EM TECIDO)
01 COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
01 COSTUREIRA EM GERAL
01 CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS E DEPENDENTES
01 ESTETICISTA
01 ELETRICISTA (EXCLUSIVO PARA DEFICIENTE)
01 EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
02 MANICURE
01 LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO)
01 MANTENEDOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA
01 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS
04 MONITOR DE SISTEMA ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA EXTERNO(EXCLUSIVO PARA MULHERES)
01 PINTOR DE CARROS
02 PERSONAL TREANNING
01 PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL(ESTÁGIO)
01 PROFESSOR DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO (ESTÁGIO)
03 RECEPCIONISTA ATENDENTE (EXCLUSIVO PARA DEFICIENTE)
01 SERVENTE DE LIMPEZA
01 TORNEIRO MECÂNICO
01 TRABALHADOR RURAL
02 VENDEDOR DE SERVIÇOS
01 VENDEDOR INTERNO (COM EXPERIÊNCIA EM CONFECÇÃO INFANTIS)
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