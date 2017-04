Na tarde desta segunda-feira(03/04), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal recuperou a carga de 600 TVs LCDs roubadas na semana passada.

Ao receber a denúncia de uma empresa rastreadora de carga que o sinal de uma carga roubada no dia 28 de março do corrente ano, viria de um galpão localizado as margens da Br 364 no km 701, sentido crescente. A equipe da PRF prontamente se deslocou ao local indicado e obteve informações que o dono do galpão morava no terreno vizinho.

O proprietário o galpão, onde de foram encontrados e apreendido 600 unidades de aparelhos de Tvs

Led Semp Toshiba dl3253w. Ao ser indagado ele disse aos policiais que havia alugado o imóvel a um terceiro, e que desconhecia a carga depositada no galpão.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.