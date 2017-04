ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO



WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, por unanimidade de votos, em:

I – JULGAR IRREGULAR a presente Tomada de Contas Especial, de

responsabilidade dos senhores Antônio Ocampo Fernandes, CPF n.

103.051.572-72, Ex-Secretário da SECEL, e Seloi Totti, CPF n.

242.328.902-20, Presidente da Federação de Judô de Rondônia, CNPJ n. 03.296.934/0001-00, com fundamento no disposto no art. 16, inciso III, alínea b, da Lei Complementar n. 154, de 1996, em razão das seguintes irregularidades: