Michele Pala sugeriu ao vice-prefeito a capacitação de professores na língua italiana

Um acordo de cooperação técnica deve ser firmado entre o Consulado Italiano em São Paulo e a Prefeitura de Porto Velho para que professores da rede municipal de ensino aprendam italiano por meio de um curso a ser ofertado pelo consulado. A proposta foi feita pelo cônsul-geral da Itália, Michele Pala, na visita feita ao vice-prefeito de Porto Velho, Edgar do Boi, na quarta-feira (5).

Acompanhado de Cláudio Guastella, correspondente do consulado italiano em Rondônia, Pala falou do interesse do seu país em dar apoio à comunidade italiana residente no Brasil. Como o consulado pelo qual é responsável tem jurisdição de São Paulo até o Acre, a capital de Rondônia não poderia ficar de fora do cronograma de visita que ele faz pelos estados da região Norte. Além do ensino do italiano, outras parcerias, principalmente na área cultural, poderão ser firmada.

De ascendência italiana – o sobrenome Tonial, do vice-prefeito, é comum na região leste da Itália – Edgar do Boi afirmou que o município está aberto a qualquer parceria que venha para somar, seja na área cultural, educacional e principalmente produtiva. O vice-prefeito enfatizou que é prioridade na política adotada pelo prefeito dr Hildon Chaves o apoio e o fomento do setor produtivo com foco especial na agricultura familiar.

“Porto Velho é o segundo maior município do país em extensão territorial. É maior que muitos países da Europa. Então, temos muita área para a expansão agrícola, seja para a incrementar a agricultura familiar, seja para a produção de grãos, seja para a pecuária ou até mesmo para o desenvolvimento da piscicultura. O prefeito entende que o desenvolvimento de Porto Velho, necessariamente passa pelo setor produtivo”, explicou.

Sobre a parceria na área da educação, o secretário Zenildo Santos, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), disse que a proposta é bem-vinda e pode ser um diferencial nas escolas do município. “O prefeito dr Hildon Chaves está determinado a melhorar a educação em Porto Velho e, oferecer língua estrangeira na rede municipal é também uma forma de melhorar a qualidade da nossa educação”, frisou o secretário.

Ao final do encontro o cônsul-geral da Itália em São Paulo foi presenteado com o livro que conta os 100 anos de fundação da cidade de Porto Velho e os dois volumes do livro Peixes do Madeira. Em retribuição, Michele Pala, presenteou o vice-prefeito com uma publicação do Ministério de Relações Exteriores italiano sobre as obras de artes existentes na instituição.

Texto e foto: Comdecom