Asfalto ligando Ministro Andreazza à BR 364 será totalmente recapeado

As obras de recuperação do asfalto da RO 471, conhecida como Linha 5, ligando Ministro Andreazza à BR 364 serão iniciadas na primeira semana de maio. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), durante encontro com o prefeito Arnaldo Strellow (PMDB).

Da reunião, também participaram os vereadores Jeovane Marques (PMDB), Biliu Boiadeiro (PSD) e Sargento Joel (PTN). Durante a audiência, o deputado telefonou para o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, que garantiu o início dos serviços para maio.

“O diretor geral do DER nos assegurou que os trabalhos vão começar daqui a um mês. Nunca a rodovia esteve numa situação tão precária e é necessária uma recuperação imediata, o que vai ser feito”, disse Maurão.

A recuperação de toda a extensão da RO 471, num trecho de aproximadamente 30 quilômetros, será executada pelo DER, com asfalto usinado a quente.

Asfalto urbano

O presidente também reafirmou que as obras de restauração do asfalto urbano em Ministro Andreazza estão asseguradas, graças à emenda individual de R$ 180 mil. O parlamentar ainda assegurou mais R$ 300 mil para a prefeitura realizar a recuperação das estradas vicinais.

ERANILDO COSTA LUNA