Nesta Segunda-feira, 05 de Junho de 2017, durante fiscalização em frente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Ji-Paraná foi abordado um veículo de Brasília/DF ocupado por dois homens I.C.S.G.J de 35 anos e H.A.F também de 35 anos. Ambos vindos de Brasília com destino a Ariquemes.

No carro foi encontrado vários objetos e material destinado a falsificação de papel-moeda.

Ainda durante a fiscalização foi abordado um outro veículo com placa de Belo Horizonte/MG ocupado por três pessoas. Neste veículo um dos ocupantes A.R.B.F. já foi preso anteriormente com um milhão de reais em moeda falsa e em outra ocasião com quatro milhoes e quinhentos mil também em moeda falsa.

Após levantamento de informações entre os dois veículos e seus ocupantes concluiu-se pela ligação entre ambos.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para realização dos procedimentos legais.