Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Ministério Público de Rondônia realizará, no próximo dia 09/06, em Ji-Paraná, palestra de capacitação sobre epilepsia para agentes comunitários de saúde daquele Município. O evento ocorrerá às 9h, no auditório da Coordenadoria Regional de Ensino.

A palestra em Ji-Paraná marcará o início de um programa de capacitação sobre a doença, a ser realizada em todo o Estado para esse público específico. O objetivo é orientar os profissionais acerca da doença, seus sintomas e as formas de tratamento existentes.

O programa busca qualificar agentes de saúde no atendimento primário de pessoas com epilepsia, especialmente na prestação de socorro em casos de crise convulsiva epilética.

O ciclo de palestras sobre a doença atingirá todos os municípios de Rondônia, divididos em polos. O 1º polo, a ser contemplado no próximo dia 09, compreende os Municípios de Ji-Paraná; Presidente Médici; Ouro Preto do Oeste; Urupá; Mirante da Serra; Nova União e Alvorada do Oeste.

O 2º Polo será contemplado em 23 de junho, por meio de uma ação que envolverá os municípios de Jaru; Theobroma; Governador Jorge Teixeira; Vale do Anari; Vale do Paraíso e Teixeirópolis. A programação seguirá até o mês de novembro.

Projeto institucional

A parceria do Ministério Público com a Sesau para aplicar uma capacitação sobre a epilepsia é mais uma ação do projeto ‘Epilepsia em Debate na Sociedade’, desenvolvido pelo MP, sob a coordenação do Procurador de Justiça Edmilson José de Matos Fonseca, que também atuará como palestrante do programa.