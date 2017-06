O Laboratório de Análises de Solos e Plantas da Embrapa Rondônia, em Porto Velho, está entre os dez melhores avaliados pelo Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF), coordenado pela Embrapa Solos (RJ), tendo recebido o Selo de Qualidade PAQLF 2017. Foram avaliados mais de 140 laboratórios em todo o País e o Laboratório de Solos da Embrapa Rondônia obteve a classificação nível A, com a nota 94,81. A certificação tem sido mantida com excelência por este laboratório já há mais de 20 anos.

Segundo a pesquisadora responsável pelo Laboratório, Marília Locatelli, o Certificado de Excelência é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido. “Foram atendidos, com excelência, os critérios de qualidade de análise de solo e os produtores que trazem suas amostras para o laboratório podem ter confiança nos resultados”, destaca.

As análises de fertilidade do solo atendem tanto às pesquisas da Embrapa Rondônia quanto aos clientes externos (produtores e técnicos). O Laboratório de Solos e Plantas da Embrapa Rondônia exerce importante papel para a agropecuária estadual, pois a análise de solo é uma ferramenta essencial para identificar a disponibilidade de nutrientes no solo e subsidiar medidas de correção de acidez com calcário e incremento de fertilidade do solo, especialmente com Nitrogênio, Fósforo e Potássio. Essa análise é fundamental para diagnose do solo e planejamento dos produtores, para garantir uma produção sustentável, e precisam ser feitas em laboratórios confiáveis.

Acesse a página eletrônica do Laboratório de Solos e Plantas da Embrapa Rondônia e veja custos, procedimentos e horários de atendimentos: www.embrapa.br/rondonia/ infraestrutura/laboratorio-de- controle

O Programa

O Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) tem como principal objetivo a verificação da qualidade das determinações analíticas em solos dos laboratórios de instituições públicas e privadas, tendo em vista a garantia dos resultados gerados pelos participantes e utilizados para o cálculo dos níveis de adubação e calagem que serão aplicados pelos produtores rurais de todas as regiões do Brasil.

O PAQLF fornece, a cada ano, um kit com 12 amostras de solo aos laboratórios participantes, para determinações de fertilidade de solos. Os laboratórios avaliados como sendo de excelência adquirem o direito de utilizar o Selo de Qualidade do PAQLF pelo período de um ano. Tais selos são rastreáveis, únicos em programas desta natureza, possuindo itens de segurança que impedem sua falsificação ou utilização indevida. Além disso, o programa auxilia aos laboratórios para identificação dos problemas detectados e também com treinamentos e disponibilização de metodologias ente outras informações que permitem a melhoria continua dos laboratórios participantes do PAQLF.

