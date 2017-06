2ª edição do PAD acontece esse mês- inscreva-se já!

Nos dias 21, 22, 23 e 24 de Junho, a Região Norte vai receber o maior evento de disseminação do conhecimento do Agronegócio brasileiro, o Pecuária de Alto Desempenho (PAD).

Este ciclo de palestras com profissionais de renome nacional é organizado pela Bigsal, empresa de Nutrição Animal, localizada em Ji-Paraná (RO), através do Movimento Acredite+, que arrecada fundos para a construção do Hospital de Câncer de Barretos, Unidade Amazônia, que está sendo erguido em Porto Velho (RO).

O PAD está em sua segunda edição e acontece nas cidades de Ji-Paraná (RO), Ariquemes (RO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Este ano serão palestrantes: Antônio Chaker (Inttegra), Adilson Aguiar (FAZU), Cassiano Pelle (CRV Lagoa), Rafael Ribeiro (Scot Consultoria) e Prof. Gilmar Ferreira Prado (Bigsal).

Os temas das palestras irão contemplar todas as áreas do agronegócio, desde o melhoramento genético a suplementação alimentar, passando pela administração da propriedade e estudo de mercado do boi.

“Achei muito importante e interessante o evento Pecuária de Alto Desempenho! A atividade da pecuária é difícil e exige profissionalismo, daí a importância desse evento, pois estarão reunidos no mesmo local profissionais de diversas áreas ligadas à atividade da pecuária, desde o profissional na formação das pastagens, da genética, até profissionais que te orientam sobre as projeções de mercado. Adquirir esses conhecimentos te dão mais segurança na tomada de decisões”, afirmou Leudo Ribamar, pecuarista da região de Porto Velho que participou do PAD em 2106.

Participe e ajude a salvar vidas! As inscrições podem ser feitas pelo www.pecuariadealtodesempenho.com.br ou pelo (69) 2183-7026.

ADRIANA ALBUQUERQUE