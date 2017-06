Em apenas cinco meses de gestão prefeito já lançou asfalto nos bairros Cuniã, Lagoinha e já mira o Teixeirão

Demandas que se arrastam há décadas, algumas delas seculares, como foi o caso da regularização fundiária de bairros dos mais tradicionais da capital, como Arigolândia, Panair e Pedrinhas, estão sendo resolvidas em apenas cinco meses de gestão, algo inédito na administração pública. Na manhã desta quarta-feira (7) o prefeito dr Hildon Chaves fez o lançamento do programa de asfaltamento de mais nove ruas, desta vez no bairro Lagoinha, na Zona Leste, uma reivindicação de pelo menos vinte anos.

Na semana passada a Prefeitura concluiu a pavimentação no bairro Cuniã das ruas que já haviam recebido a rede de drenagem pluvial, onde o pedido se arrastava há trinta anos. O programa faz parte do pacote de 22 quilômetros de asfalto que a prefeitura está fazendo em ruas onde já existe a rede de drenagem. Todo o serviço está sendo executado com recursos próprios e também com pessoal da própria equipe da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

Também na semana passada o prefeito fez o lançamento de obras no bairro Flamboyant que não estão incluídas no pacote dos 22 quilômetros. No Flamboyant, também na Zona Leste, a Prefeitura vai executar obra completa de drenagem, asfaltamento, meio-fio, sarjeta e calçada em oito ruas. Todas as obras estão sendo feitas com asfalto usinado, de qualidade superior ao famoso ‘casca de ovo’, que já foi muito usado eleitoralmente no passado.

“Não estou preocupado com eleições, estou preocupado em fazer o que eu me comprometi a fazer durante a campanha eleitoral que foi trabalhar muito por Porto Velho. Em apenas cinco meses já estamos fazendo a diferença, porém, ainda estamos muito longe do que pretendemos fazer. Porto Velho tem cerca de 400 quilômetros de ruas sem asfalto. Neste primeiro ano, já vamos fazer cerca de 60 quilômetros e nem começamos a mexer ainda na emenda de R$ 132 milhões da bancada federal que é toda para pavimentação asfáltica”, disse o prefeito aos moradores que se concentraram para prestigiar a cerimônia de lançamento das obras.

Na semana que vem a Prefeitura já segue para o bairro Teixeirão, onde o prefeito fará o lançamento do programa e de lá, provavelmente na semana subsequente já vai para a Zona Sul. O critério, para a escolha das ruas que serão asfaltadas neste primeiro momento é a existência da rede de drenagem pronta. “Estamos fazendo obras com recursos próprios, graças ao combate sistemático que estamos fazendo à corrupção e tapando os ralos de desperdício”, disse o prefeito.

O prefeito dr Hildon Chaves pediu aos moradores que o ajudem na manutenção da cidade, mantendo a frente de suas casas limpas e, se possível, construindo calçadas, vez que a prefeitura vai entregar asfalto com meio fio e sarjeta. “Hoje vocês precisam se orgulhar de seus imóveis que se tornaram um patrimônio muito mais valioso com o asfalto”, destacou.

A maioria dos secretários municipais e diversos vereadores prestigiaram o evento, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Maurício Carvalho, os vereadores Márcio Pacele, Marcelo Cruz, Ellis Regina, Jair Montes, Edwilson Negreiros, Pastor Edézio, Joelna Holder e Cristiane Lopes, além de dezenas de moradores do bairro Lagoinha e adjacências.

