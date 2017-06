Nesta segunda-feira (12/06), das 08h às 13h, a equipe de todas as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), estarão realizando a vacinação contra gripe na população de Rolim de Moura (RO).

De acordo com o setor de epidemiologia, serão distribuídos a quantidade existente no estoque (no máximo 2 mil vacinas) para cada unidade. As vacinas serão aplicadas conforme a ordem de chegada e esgotando o estoque de doses não haverá mais vacinação contra gripe.