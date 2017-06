Os serviços de acordo com o parlamentar são para melhorar a estrutura física do perímetro urbano e evitar a proliferação de mosquitos

Preocupado com as inúmeras reclamações feitas pelas comunidades do município de Presidente Médici e dos distritos de Estrela de Rondônia, Bandeira Branca e Novo Riachuelo, o deputado Luizinho Goebel (PV), indicou ao governo do Estado e Departamento de Estradas e Rodagens (DER), a realização de serviços estruturais nas respectivas localidades.

Os serviços de acordo com o parlamentar são para melhorar a estrutura física do perímetro urbano e evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, assegurando melhorias na qualidade de vida da população.

Os serviços a serem executados são encascalhamento, limpeza e patrolamento de diferentes vias. Os locais apresentam problemas de buracos, lama e outras avarias que prejudicam o direito de ir e vir.