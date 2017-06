Ao todo nove instituições municipais participaram da ação realizada pelo município

Em uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Ação Social e da Família (Semsf), a Prefeitura de Porto Velho realizou nesta sexta-feira, 9, um mutirão na Vila Princesa. Mais de 50 servidores de cinco secretarias, três subsecretarias e uma autarquia municipal foram mobilizados para participar das atividades realizadas no local durante todo período da manhã. A ideia do mutirão partiu da própria comunidade em uma reunião da Semasf com as lideranças comunitárias.

“Nesse encontro eles reclamaram do abandono que viviam. De acordo com o que afirmaram, há quase dez anos a prefeitura não realizava nenhum tipo de ação na Vila Princesa. Por isso convidamos outras secretarias para participar dessa ação. A Vila Princesa é praticamente um bairro de Porto Velho e, por isso, não pode ser tratada com indiferença com o desprezo que vinha sendo tratada”, afirmou o secretário Claudi Rocha.

No mutirão, cada secretaria realizou ações dentro de suas próprias atribuições. No local foram montadas duas bases de apoio, uma na escola João Afro e outra no Centro de Inclusão Social do Projeto Aprender a Ser, ligado à igreja. Na Vila Princesa vivem cerca de 300 famílias que tiveram uma sexta-feira diferenciada com a realização da ação da prefeitura no local.

Foram ofertados serviços como vacinação contra a H1N1, cadastro de para programas assistências como o Bolsa Família, jogos e atividades recreativas, pintura, recuperação de iluminação pública, limpeza de vias, recolhimento de lixo acumulado no quintal, orientações sobre medidas que podem ser tomadas em caso de violência doméstica contra a mulher, entre outras atividades.

“A receptividade da equipe que foi a campo foi muito boa. Fomos bem recebidos pelos moradores. E esse trabalho, na realidade, é o cumprimento de uma orientação passa pelo prefeito drHildon Chaves a seus secretários, ou seja, levar os serviços da prefeitura o mais próximo possível da população e não ficar preso à burocracia”, lembrou o secretário.

Participaram do mutirão, além da Semasf, as secretarias de Esporte e Lazer (Semes), de Educação (Semed), da Saúde (Semusa) e de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur), as subsecretarias de Meio Ambiente (Sema), de Serviços Básicos (Semusb) e de Obras e Pavimentação (Semob) e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Texto: Comdecom / Fotos: Semasf