NOTA PÚBLICA

O gabinete da Prefeitura Municipal informa aos servidores, contribuintes e à população em geral que nesta sexta-feira (16), depois do feriado de Corpus Christi (15), o expediente será normal em todas as repartições públicas, no horário das 8h às 14h ao público externo e até às 18h nas secretarias que estão com expediente interno no período vespertino.

Não haverá, portanto, ponto facultativo na sexta-feira (16).

Porto Velho, 13 de junho de 2017

Atenciosamente

Breno Mendes

Chefe de gabinete