Rolim de Moura vai se transformar num grande canteiro de obras, com melhorias em sua infraestrutura urbana. A garantia é do prefeito Luizão do Trento (PSDB), ao fazer o convite para que o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participe do lançamento do Programa Rolim Cidade Linda, uma ação que conta com o apoio do deputado e demais parlamentares.

Maurão confirmou presença ao evento, marcado para o dia 23 de junho, às 8h, em frente à prefeitura. A ação vai garantir recuperação de asfalto, construção de novos asfaltos, limpeza, patrolamento e encascalhamento de ruas, além da construção e recuperação de galerias pluviais, entre outros serviços.

“Estamos apoiando este programa, seja destinando emendas para garantir as obras, seja intercedendo junto ao Governo, a pedido do prefeito e dos vereadores, para que Rolim de Moura tenha uma nova cara, resgatando o orgulho e a autoestima dos seus moradores”, disse Maurão.

Além do presidente da Assembleia, também deverão estar presentes os deputados Só Na Bença (PMDB), Jean Oliveira (PMDB) e Laerte Gomes (PSDB). Todos eles contribuíram com recursos, via Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para a execução das obras. O diretor geral do DER, Ezequiel Neiva, também deverá comparecer ao lançamento do Rolim Cidade Linda.

“O deputado Maurão é um parceiro de primeira hora de Rolim e fiz questão de convidá-lo pessoalmente a comparecer ao lançamento do programa, que é fruto de uma união política e de um esforço conjunto da prefeitura, dos vereadores, dos parlamentares e do Governo”, completou Luizão.