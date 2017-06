Deputado participou também da solenidade de premiação do concurso leiteiro

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) prestigiou na noite desta sexta-feira (16) a 15ª edição da Exposição Rural de Espigão do Oeste (Expoeste), evento que reuniu produtores, expositores e a população local, e é considerada uma vitrine para o agronegócio.

“As exposições não são apenas eventos festivos, mas acima de tudo um espaço de negócios, de inovações tecnológicas, informações e de troca de experiências entre quem atua no setor produtivo, que é a mola mestra de nossa economia”, disse Maurão.

Os deputados estaduais Cleiton Roque (PSB) e Só Na Bença (PMDB), também participaram da exposição. O prefeito Nilton Caetano (PP) e o vice-prefeito, Waltinho Lara (PSDB), recepcionaram as autoridades.

Na manhã deste sábado (17), Maurão participou da solenidade de entrega da premiação aos vencedores do concurso leiteiro, promovido numa parceria entre a Emater e a Associação Rural de Espigão do Oeste (Areo).

“A melhoria genética do rebanho, as novas técnicas de manejo da pastagem e de ordenha, são importantes serem difundidas, para que o produtor de leite possa se qualificar e obter mais ganhos com a sua produção”, reforçou o parlamentar.

A grande vencedora foi a criadora Ana Claudia, que mora em uma propriedade de 10 alqueires, na Linha 22, conhecida como Estrada do Calcário. “Sempre participo e pela primeira vez ganhei o concurso. Meu marido também competiu e obteve o quarto lugar. Vivemos do leite e estamos melhorando a cada ano o nosso rebanho e a nossa capacidade de produção”, explicou ela.

O médico veterinário da Emater em Espigão, Daniel Borges, disse que a propriedade de Ana Claudia tem sido assistida pelo órgão há cinco anos. “Com as novas técnicas, eles têm obtido um rendimento maior na produção, com mais ganhos na venda do leite, com o preço por litro variando de R$ 1,00 a R$ 1,20”.

A produtora trabalha com dois alqueires irrigados de capim mombaça e o resto da propriedade é de capim braquiária, com o manejo do rebanho controlado.