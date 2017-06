O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou nos dias 16 e 17 de celebrações realizadas nas cidades de Cacoal e Pimenta Bueno em comemoração ao Dia do Evangélico.

Cleiton parabenizou a Ordem dos Pastores Evangélicos pela organização dos eventos nas duas cidades, “É uma grande festa religiosa que reúne igrejas de diferentes denominações, todas unidas em adoração ao Senhor”.

O parlamentar que apoiou o evento parabenizou a prefeita Glaucione Rodrigues pelo apoio do evento no município de Cacoal e a prefeita Juliana Roque pelo apoio no evento realizado em Pimenta Bueno. “Agradeço também o presidente da assembleia legislativa, Maurão de Carvalho, parceiro em todos os momentos e apoiador fundamental nessas realizações de grande importância religiosa”.

No município de Cacoal o evento denominado de Aviva Cacoal, foi realizado na sexta-feira (16) e contou com a presença do pastor Marco Feliciano, Pastor Carlos Henrique e Show Gospel de Daniel & Samuel.

No sábado (17) em Pimenta Bueno o evento contou com a pregação do Supervisor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Rondônia, Pastor Toninho. Muitos louvores, coreografias e Show com os cantores evangélicos Daniel & Samuel de Goiânia, também foram atrações proporcionadas para o público no momento de louvor e adoração.

Os eventos contaram com a presença de vários pastores para a pregação da palavra do Senhor. Autoridades da bancada federal também marcaram presença, dentre elas os deputados federais Marcos Rogério e Nilton Capixaba e deputado estadual Maurão de Carvalho estiveram em Cacoal. O senador da república Valdir Raupp e a deputada federal Marinha Raupp participaram no evento em Pimenta Bueno.

Vereadores locais e de municípios circunvizinhos também prestigiaram os eventos em comemoração ao Dia do Evangélico.

Omégeni Ramos