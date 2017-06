Com apoio de caminhão-pipa, equipes estão higienizando containeres de lixo e lavando calçadas

A Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) está promovendo diversas ações para diminuir a sujeira e mau cheiro em diversos pontos comerciais da cidade. Além de intensificar a fiscalização da empresa de coleta de lixo, a secretaria tem cobrado a lavagem dos contêineres que foram instalados no entorno dos mercados municipais.

“Estes mercados reúnem uma grande variedade de pequenos comerciantes e são alguns dos pontos mais tradicionais da cidade, atraindo centenas de turistas em busca de café, pratos, sucos e outros com produtos regionais. Portanto, são pontos que precisam dessa atenção especial”, disse Wellen Prestes, subsecretário da Semusb.

Devido às atividades realizadas, os mercados são grandes produtores de resíduos que são descartados no entorno para posterior recolhimento. Para evitar que o lixo acumulado se espalhe e provoque transtornos, a prefeitura instalou alguns contêineres mas que precisam também ser higienizados após o recolhimento do lixo, já que é comum a presença do ‘chorume’ produzido pelos resíduos, o que causa mau cheiro.

Para melhorar ainda mais o ambiente, a Subsecretaria tem ajudado na lavagem das calçadas. “Nossa intenção é tornar esse serviço mais frequente. Hoje a responsabilidade de lavar os contêineres é da empresa responsável pela coleta do lixo, mas vamos ampliar esse serviço. Sabemos da importância desses mercados tradicionais para nossa cidade e para a movimentação do comércio e do turismo da nossa cidade e queremos torná-la ainda mais atrativa”, destacou o subsecretário.

Um caminhão-pipa auxilia no serviço que é concluído em pouco tempo. “Isso é bom para o turista e para o portovelhense que visita ou trabalha nesses locais, pois a limpeza garante maior bem-estar”, finalizou Prestes.