Na manhã de segunda-feira (19/06) nas dependências da Escola João Batista Dias (JBD), em Rolim de Moura (RO), mais um projeto foi lançado, e trata-se de um “Cantinho da leitura” voltado para uso de todos os alunos da escola JBD. Esse espaço é reservado para que os alunos possam compartilhar livros uns com os outros, proporcionando novas experiências através da leitura e da contação de história.

O projeto surgiu a partir de uma conversa entre a diretora da Escola Ivanir Cavalheiro e da servidora Lidyane que cogitaram a possibilidade de criar um ambiente voltado a leitura e contação de história, haja visto que no momento a escola não possui uma biblioteca.

Cada espaço desse cantinho da leitura foi idealizado pela diretora Ivanir que com a parceria de outros membros da equipe da escola, Agna e Josiel, e com a doação de livros tanto de pais de alunos, como de políticos e da Semec, no dia de hoje pôde ser inaugurado.

A inauguração do “Cantinho da Leitura” contou com a participação dos membros da Semec, como a Sra. Clebea Almeida, a Secretária Municipal de Educação Vania Regina, da Coordenadora Pedagógica Sandra Venturoso, e do vereador Alisson Ferreira que fizeram questão de prestigiarem o lançamento desse lindo projeto.

Texto: Kelli Macedo