Obras de recuperação de estradas vicinais no município de Theobroma, que estão em andamento desde a última semana, foram vistoriadas pelo deputado Lazinho da Fetagro (PT) que destinou emenda parlamentar para realização do trabalho.

Acompanhado do prefeito Claudio Santos (PMDB) e do secretário de obras Deneci Silva, o deputado pode constatar os serviços de patrolamento e encascalhamento realizados no Travessão 8, lado direito e lado esquerdo. A recuperação e manutenção da estrada é uma reivindicação da população local, principalmente a rural, reportada ao deputado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Theobroma.

Ao acompanhar a execução das obras, o deputado Lazinho externou sua satisfação em conseguir atender esta demanda, que contempla a população do campo e da cidade. “A recuperação das vicinais trará segurança de trafegabilidade, facilitará o escoamento da produção, do transporte escolar, enfim, vai proporcionar mais qualidade de vida aos agricultores e todos os munícipes que diariamente utilizam as vias”, disse.

Lazinho da Fetagro destacou a parceria com a prefeitura e governo do Estado, e foi possível efetivar a aplicação do recurso no município e concretizar a recuperação das estradas. “Em prol da população o governador liberou nossa emenda e o prefeito disponibilizou maquinário e equipe para os serviços. É uma união que beneficia em muito os moradores de Theobroma”, pontuou o deputado.

O prefeito Cláudio Santos também reforçou agradecimentos ao governo do Estado e ao deputado Lazinho, declarando que o recurso foi providencial para a melhoria da infraestrutura na região e no fomento ao incremento social e econômico do município.