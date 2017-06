O deputado Léo Moraes (PTB) registrou seu apoio ao discurso de Ribamar Araújo (PR), em sessão nesta quarta-feira (21), quanto à situação da BR 319, que compõe a Transamazônica e conecta Rondônia ao Estado do Amazonas.

Segundo o parlamentar, é um absurdo que dois órgãos do mesmo poder discutam para impor suas políticas, sem resolver o problema. De acordo com Moraes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao invés de resolver a situação, brigam entre si. “Isso é uma insensatez, tendo em vista que o melhoramento da BR 319 irá beneficiar ambos os Estados”.

Moraes ressaltou os benefícios que estão sendo negados a população por conta da irresponsabilidade dos órgãos competentes. “Com a pavimentação da rodovia, nós teríamos um grande aumento nas vendas de produtos do nosso Estado, principalmente para beneficiar os produtores de Rondônia”. Ele afirmou que, juntamente com Ribamar, irá reivindicar e tentar resolver a questão com os recursos em seu alcance.

O parlamentar falou, por fim, dos concursos das polícias Civil e Militar e convidou a população para uma Audiência Pública que irá acontecer no dia 13 de julho, na 2ª Vara da Fazenda Pública, onde tentarão resolver a questão dos aprovados que não foram chamados. “São pessoas que estudaram muito e que esperam prestar serviço para o nosso Estado”, concluiu.