A liberação de uma emenda de R$ 100 mil via Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para ajudar nas obras de restauração do asfalto das ruas e avenidas de Pimenta Bueno está assegurada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB).

A garantia foi dada durante reunião, nesta quarta-feira (15), no gabinete do presidente, com o deputado Cleiton Roque (PSB) e a prefeita Juliana Roque (PSB), que marcou a assinatura do convênio que assegura a liberação do recurso.

“Temos destinado um considerável volume de recursos com a finalidade de apoiar os municípios nos serviços de tapa-buracos, melhorando a urbanização das cidades e dando melhores condições de tráfego. Na segunda-feira (19), liberamos cerca de R$ 4 milhões para 17 prefeituras, com a finalidade de recuperar o asfalto urbano”, explicou Maurão.

A prefeita agradeceu pela emenda, que vai ajudar a executar as obras de melhorias no asfalto urbano. “A prefeitura tem muitos desafios e somente com boas parcerias é que será possível atender ao que espera a nossa população. Melhorar o asfalto urbano é uma prioridade e com esse recurso é mais um passo que damos para restaurar o pavimento”, observou Juliana.

Cleiton Roque ressaltou que a emenda de Maurão vai contribuir com a melhoria da cidade. “Também tenho dado minha contribuição, enquanto parlamentar, e somado esforços junto com a prefeita para que o município seja contemplado com ações como esta”, completou.