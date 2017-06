Começa nesta segunda-feira, 26, a convocação dos alunos que ficaram na lista de espera da segunda edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Segundo o MEC, o chamamento dos estudantes para a matrícula será feito pelas instituições de ensino, mas os candidatos devem acompanhar as convocações da lista de espera na instituição pela qual tenha manifestado interesse.

A lista de espera do Sisu foi aberta aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, tendo ou não feito a matrícula. A lista é restrita à primeira opção de vaga do candidato.

No último processo, o Sisu ofereceu 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. O Sisu é o sistema informatizado gerenciado pelo MEC que oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).