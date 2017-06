O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou na manhã de sexta-feira (23), no município de Pimenta Bueno, de assinatura de ordem de serviço para construção de cinco salas de aulas para atender alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Maria da Conceição Ramos do Amaral Crivelli.

A escola foi beneficiada com emenda parlamentar individual do deputado Cleiton Roque, no valor de R$ 257 Mil e teve contrapartida de mais R$ 38 Mil do município, totalizando R$ 295 Mil para serem investidos.

“Hoje vejo isso como mais um ato de cumprimento da nossa obrigação, pois é um retorno do dinheiro da população para a população em forma de benefício, pois necessitam de serviços públicos de melhor qualidade”.

Roque parabenizou o Conselho Escolar e a união dos pais de alunos da escola Crivelli, ao atual vereador Alexandre Oliveira (PSB) na época seu chefe de gabinete, pois por causa de provocação feita por todos no final de 2015, foi incluído no orçamento do estado 2016 a ordem de R$ 257 mil para ser conveniado com o município.

O vice-líder do governo na assembleia legislativa destacou a eficiência da equipe da prefeita Juliana Roque por conseguir uma economia em torno de R$ 50 mil reais na licitação, “Nós vamos solicitar do governo do estado uma ampliação de metas para iniciarmos mais uma etapa de reforma no último pavilhão construído. A prefeita já assumiu o compromisso de aditivar o contrato em mais 25%”.

Roque também informou ter pedido para a secretária de educação Claudinéia, para que junto com sua equipe trabalhe urgente na elaboração de projeto para mais etapa de reforma na escola, “Com o projeto estarei garantindo recurso para construção de um refeitório”.

Ao concluir sua fala, Roque enfatizou ser um desafio seu, da prefeita e vice-prefeito e de todos os vereadores, “É o esforço de todos que faz propiciar conquistas como esta, mas só ficarei feliz e com sentimento de dever cumprido quando entregarmos 100% da reforma, dando condições dignas para nossas crianças”.

A prefeita de Pimenta Bueno, Juliana Roque (PSB) agradeceu ao deputado pela liberação do recurso, “Nós sabemos das condições atuais e parabenizamos a toda equipe pedagógica aqui trabalhando e aqueles que já trabalharam, são verdadeiros guerreiros, pois mesmo diante de dificuldades sempre desempenharam suas funções com grandeza, oferecendo educação de qualidade para os alunos. Hoje estamos assinando a ordem de serviço para a construção dessas salas e reforçando o compromisso de fazermos o melhor por essa escola, pois educação é o princípio de tudo é base e devemos olhar com mais carinho”.

O vereador Alexandre Oliveira (PSB), felicitou o deputado pela sensibilidade em atender ao pedido, “Hoje é um momento histórico nesta escola sendo contemplada com esse benefício tão importância para os alunos e pedagogos. Com certeza terão melhor conforto e consequentemente rendimento escolar bem melhor”.

A diretora Simone de Oliveira se emocionou ao falar dos tantos anos de espera, “Somos muitos gratos por essa conquista e queremos mais, até a escola estar completamente em condições adequadas para atender aos alunos, equipe pedagoga e comunidade”.

Simone ressaltou a importância das gestões anteriores e atuais e Conselho escolar para essa conquista. Agradeceu a prefeita, ao deputado e a secretária municipal de educação que também já foi diretora da escola, Claudinéia Gimenes.

A escola atende aproximadamente 500 alunos e a previsão para conclusão da obra de construção das salas de aulas é de 120 dias.