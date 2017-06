A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron)promoverá, no próximo dia 1º, uma festa para agradecer aos doadores e também para lembrar o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, comemorado anualmente em 14 de junho. Segundo a assistente social Cássia Azevedo, a festa é uma forma de agradecer a todas as pessoas que se prontificaram a doar sangue, “muitas vezes para salvar vidas de pessoas que nem conhecessem. Um ato de amor ao próximo”.

Durante as festividades, será lançada a campanha “Você é a peça que falta, Seja Doador de Sangue”, e ainda serão sorteados brindes aos doadores de sangue. Cássia Azevedo disse que a ideia é também conscientizar a população sobre a importância de ser um doador.

A Fundação está funcionando aos sábados das 7h30 às 18h, o tem dado excelentes resultados. No último sábado (17), foram atendidas 101 pessoas, das quais 83 estavam aptas e fizeram a doação de sangue. “Geralmente fechamos parcerias com empresas e instituições que mobilizam as pessoas para que venham fazer a doação”, disse Cássia.

Mesmo trabalhando no sentido de buscar novos doadores a Fundação está sempre precisando de sangue, e os fatores negativos são os que mais faltam, a exemplo do O – e A -. O sangue tipo O + é o que mais tem saída, pois a maioria da população tem este tipo de sangue. A Fhemeron atende às unidades da rede pública e privada do estado.

Requisitos básicos para doar sangue:

Se tiver idade entre 16 e 18 anos incompletos, a doação só poderá ser realizada mediante consentimento dos pais ou responsáveis legais;

Ter idade até 69 anos, 11 meses e 29 dias de idade, sendo que a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos;

Ter peso igual ou superior a 50 kg;

Estar alimentado, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas;

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

Impedimentos temporários para doar sangue:

Se estiver gripado, resfriado, com febre, espere 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Período gestacional;

Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

Amamentação;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Tatuagem e/ou piercing nos últimos seis meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação);

Não ter feito exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos seis meses;

Comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses.

Critérios definitivos de impedimentos.

Hepatite após os 10 anos de idade;

Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas;

Uso de drogas ilícitas injetáveis;

Malária.

Homem pode doar a cada 60 dias e mulher a cada 90 dias. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia de Porto Velho, Fica localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, 3766, bairro Industrial, telefone (69) 3216 – 5485.