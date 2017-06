O projeto MP Itinerante resultou na prestação de aproximadamente 1.600 atendimentos gratuitos, durante a décima edição do evento, ocorrida no período de 22 a 24 de junho, na Escola Marcelo Cândia, zona Leste de Porto Velho. A ação foi encerrada no último sábado (24/06), com um grande mutirão de serviços.

Durante os trabalhos, as áreas médica e odontológica foram as mais acessadas pelo público, perfazendo um total de 116 atendimentos; seguidas de emissão de R.G, com 109; corte de cabelo, com 75; identificação de fator sanguíneo, com 70, e testes de audiometria, com 47.

A dona de casa Márcia dos Santos, que procurou o projeto para obter a emissão do R.G dos dois filhos, ficou satisfeita com a iniciativa. “Aproveitei que seria perto de casa para resolver o problema de forma rápida. Deu tudo certo”, disse.

No último sábado, também foram prestados atendimentos jurídico; emissão de CPF, carteira de trabalho e de segunda via de certidão de nascimento e casamento; testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C; distribuição de hipoclorito de sódio; orientação e agendamento pelo INSS; palestras educativas sobre trânsito e recreação, entre outros serviços.

O projeto MP Itinerante é realizado pelo Ministério Público de Rondônia, com o apoio de mais de 30 parceiros, dentre os quais a Rede de Educação Marcelinas; a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ªBIS); Força Aérea Brasileira; Previdência Social; Sesc; Senac; Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Faculdade Uniron; Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec); Secretaria Municipal de Saúde (Semusa); Fhemeron; IEL; Detran; Faculdade São Lucas; Tudo Aqui, FARO; Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (SEAS); Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).