MOSTRA SESC DE CINEMA APRESENTA SELECIONADOS NA ETAPA ESTADUAL DIAS 29 E 30 DE JUNHO

Acontece nos dias 29 e 30 de junho a MOSTRA SESC DE CINEMA no Audicine do Sesc Esplanada em Porto Velho às 20h com entrada franca onde serão exibidos os curtas metragens selecionados na etapa estadual: BANHO DE CAVALO, SINFONIA PARA O TEOTÔNIO, ¿DONDE ESTÁ SANCHO PANZA? e ‘[r]Existo!’. Serão 40 minutos de exibição seguidos dos debates: Curadoria e Produção com Simone Norberto e Marcela Bonfim no dia 29 e Produção Cinema Independente com Ariana Boaventura, Elizabete Christofoletti e Joeser Alvares no dia 30.

A mostra que visa contribuir para a difusão e fortalecimento da produção artística audiovisual nacional que não chega ao circuito comercial de exibição, promovendo discussão e intercâmbio entre realizadores, público, estudantes e críticos. As mostras estaduais são compostas por obras inscritas e selecionadas pelo Sesc Nacional no período de 21 de novembro de 2016 a 15 de janeiro de 2017. O Sesc, além de premiar os selecionados com um contrato de licenciamento para exibição pública, certificou os destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de arte, direção de elenco, montagem, atriz e ator.

“Nos apraz oportunizar aos realizadores cinematográficos a difusão de suas obras e isto contribui para a cultura brasileira e local uma vez que a proposta da mostra não é somente a exibição dos curtas mas também promover a discussão, o debate em torno destes trabalhos” observa Raniery Araujo Coelho, presidente do sistema Fecomércio-Sesc-Senac-IFPE

CURTAS SELECIONADOS PARA A MOSTRA

BANHO DE CAVALO

Direção e Roteiro: Francis Madson e Michele Saraiva

Fotografia e Montagem: Michele Saraiva

Elenco: Ícaro Pimenta, Francis Madson, Denis Carvalho, Ruan Vianna e Cairo Vasconcelos

Sinopse: Banho de Cavalo é sucessão de micronarrativas poéticas sobre uma árvore (Castanheira), uma Amazônia, corpos e sujeitos como invenções de determinados pensamentos hiperbolizado da região.

SINFONIA PARA O TEOTÔNIO

Direção e Roteiro: Joesér Alvarez & Ariana Boaventura

Fotografia/Som/Edição: Joesér Alvarez

Gravuras: Frans Keller.

Sinopse: Uma elegia ao fenômeno da piracema que ocorreu durante centenas de anos na localidade chamada de Cachoeira do Teotônio, hoje, sepultada sob as águas do lago da Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, Sul da Amazônia.

¿DONDE ESTÁ SANCHO PANZA?

Direção e Roteiro: Joesér Alvarez & Ariana Boaventura

Roteiro/Som/Edição: Joesér Alvarez

Trilha Sonora: DJ Magogh Resample Guilhermo Aguirre Música “Dom Quijote”

Produção: ACME Filme

Sinopse: Um insuspeitável andarilho personifica o cavaleiro da triste figura em busca de seu fiel escudeiro numa jornada cheia de idas e vindas. Uma versão moderna do Quijote de Cervantes.

[r]Existo!

Direção e Roteiro: Joesér Alvarez

Roteiro: Elisabete Christofoletti e Nilson Santos

Música e Performance: “Sons de Beira” Bira Lourenço e Catatau Batera

Sample Musical: “The Forest” {RickWakeman] DJ Magogh

Sinopse: Um registro artístico e documental de um projeto audiovisual multimídia low-tech baseado na última grande inundação do rio Madeira, no sudoeste da Amazônia e seu impacto na vida das comunidades ribeirinhas localizadas no entorno da cidade de Porto Velho.

DEBATES

29/06

CURADORIA E PRODUÇÃO

SIMONE NORBERTO

E MARCELA BONFIM

30/06

PRODUÇÃO CINEMA INDEPENDENTE

ARIANA BOAVENTURA

ELIZABETE CHRISTOFOLETTI

JOESER ALVARES

