Maurão de Carvalho e Edson Martins receberam as solicitações de Vagno Panisoly

O pedido de apoio para a prefeitura realizar melhorias em diversos setores, foi formalizado pelo prefeito de Ouro Preto do Oeste, Vagno Panisoly (PSDC), durante audiência na terça-feira (27), com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) e o 1º vice-presidente, Edson Martins (PMDB).

Panisoly relatou as necessidades, entre elas a recuperação de estradas rurais, manutenção nas vias urbanas, recursos para a saúde e outras áreas. Os deputados se comprometeram em buscar apoio do governo do Estado, para que haja uma ação em parceria, beneficiando a população do município.

“É um momento em que as prefeituras enfrentam dificuldades, com a queda de receitas e o crescente aumento nos gastos. Temos atuado em parceria com os municípios, seja destinando emendas ou intermediando junto ao Governo ações que possam contribuir com o desenvolvimento das cidades”, afirmou Maurão.

Martins declarou que tem buscado exercer seu mandato ouvindo os prefeitos, os vereadores e lideranças municipais, para destinar recursos que possam atender aos pleitos mais urgentes dos municípios. “Conhecendo de perto as necessidades, nos permite traçar uma meta de trabalho, cujo objetivo maior é atender aos anseios da população”, completou o deputado.

Já o prefeito Vagno agradeceu pela disposição dos parlamentares em apoiar Ouro Preto. “O município está equilibrado, mas é preciso que somemos esforços para que a cidade receba mais benefícios, contemplando a população com ações efetivas e que tragam mais qualidade de vida”, finalizou Panisoly.