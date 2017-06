Em palestra ministrada durante a abertura oficial da Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e outras Drogas, na noite da última terça-feira (27/06), no Teatro Palácio das Artes, o Procurador-Geral de Justiça de Rondônia, Airton Pedro Marin Filho, apresentou um retrato histórico do tráfico de entorpecentes no Estado, fazendo um retrospecto da disseminação do uso de drogas na região, cujo ponto crucial, conforme ressaltou, coincide com a atividade garimpeira em Porto Velho. Na ocasião, o Chefe do Ministério Público de Rondônia fez um chamamento à união de esforços entre o Poder Público e a sociedade.

“Nenhuma instituição conseguirá vencer a luta contra o tráfico de drogas sozinha. É necessária a atuação da sociedade civil organizada, de voluntários e das famílias para vencermos esse problema”, afirmou, durante o evento promovido pelo Governo do Estado.

Em sua participação, Airton Marin Filho estabeleceu um paralelo entre o tráfico de drogas em Rondônia e os momentos de ápice e crise do garimpo de ouro no Rio Madeira, discorrendo sobre danos culturais, sociais, econômicos e ambientais, gerados pelo intenso fluxo migratório e pelo ciclo de exploração desordenada de minérios na região.



Airton Marin encerrou a palestra reiterando a herança nociva desse período, informando que, dos aproximadamente 9 mil detentos do Estado, 2.441 estão presos por tráfico. Em Porto Velho, do universo de 4.413 presos, 1.325 respondem por tráfico. Na oportunidade, o Chefe do MP/RO falou da deficiência dos serviços públicos ofertados em Rondônia e atribuiu o ápice da operação do tráfico à crise gerada pelo encerramento de grande parte da atividade garimpeira na década de 90.

Aberta no último domingo (25/06) e com previsão de encerramento para a próxima sexta-feira (30/06), a Semana de Enfrentamento ao Uso de Álcool e outras Drogas tem uma programação composta por workshops, oficinas e palestras. A abertura oficial da mobilização contou com palestra magna do médico psiquiátrico, Jairo Bouer.

Estiveram presentes, o Vice-Governador do Estado, Daniel Pereira; o Promotor de Justiça da Infância, Marcos Valério Tessila de Melo, e a titular da Superintendência de Estado de Políticas sobre Drogas, Isis Queiroz, entre outras autoridades.