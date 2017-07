O vereador Enio Reinicke preocupado com os produtores da linha 200 lado norte em Rolim de Moura (RO), que todo ano sofrem no período chuvoso com enchentes, solicitou ao prefeito Luizão do Trento o patrolamento e aterro no quilometro 04 em um dos trechos que sofre alagamentos e acaba interditando a via na época das chuvas.

Com uma emenda do deputado Luizinho Gobel, solicitada pelo vereador e destinada para a manutenção da linha, são mais de 2 quilômetros de aterro para garantir a trafegabilidade na localidade, além do patrolamento de toda a linha.

O Prefeito Luizão do Trento, vereador Enio e o Chefe de Gabinete José Gomes acompanharam os trabalhos na tarde da última quinta-feira (27).

Para o prefeito esse é o momento de união, e juntos transformar Rolim de Moura em um município pujante fortalecendo a economia. “Primeiro passo é valorizar nossos produtores e fortalecer cada dia a agricultura familiar. Quero agradecer o empenho do vereador Enio por buscar emenda parlamentar junto ao deputado Luizinho Goebel para melhorar a vida dos rolimourenses. Deputado sua emenda está sendo utilizada em prol dos produtores, continue a nos ajudar”, finalizou o Prefeito Luizão do Trento.