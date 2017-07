Aos 19 anos, Natalia Alves vai representar a beleza da mulher ariquemense na Expoari, uma das maiores feiras agropecuárias do Norte do país. A escolha foi feita na noite de sábado (08) durante a realização do 28º Baile do Cowboy.

Já com a coroa, Natália agradeceu a oportunidade de ser a representante do público feminino na Expoari. “Eu sempre sonhei com este momento. Eu nasci e cresci em Ariquemes participando da Expoari e me sinto honrada em fazer parte do seleto grupo de meninas que se tornaram Rainha da Expoari”, lembra.

Outros postos do concurso também foram preenchidos. Talita Inácio foi eleita como Primeira Princesa; Talita Omitti será a Segunda Princesa; e Emily Manuela recebeu a faixa de Garota Rodeio. Também participaram do concurso Estefany Ferreira, Ivandra Nogueira, Lohany Queiroz e Rafaela Moraes. A organização do evento ficou por conta da diretora da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA) Vanda Almeida.

O Presidente da APA, Dorival Gaspar, explicou que a escolha da Rainha da Expoari abri oficialmente as programações da feira agropecuária. “Já escolhemos a nossa rainha, sábado que vem teremos uma cavalgada para mostrar a força do nosso agronegócio e no dia 22 de julho teremos a abertura oficial da Expoari”, explica Dorival.

Após a escolha das candidatas, o Baile do Cowboy foi animado pela banda paranaense Interprise, que empolgou o público.

EXPOARI

Neste ano, o visitante vai poder assistir na Expoari aos shows de Wesley Safadão, Pedro Paulo e Alex, Henrique e Diego, Humberto e Ronaldo, além do show infantil com Kira Garcez. Também vai concorrer ao sorteio de: uma caminhonete Hillux, um Ford Ka, um Cherry QQ Loock; 1 Chevrolet Onix, 1 Fiat Toro Freedom e quatro motocicletas exclusivas para quem tem o kit.

PERFIL – Natália Alves

Nome: Natália Alves

Patrocinador: Rondonet

Idade: 19 anos

Naturalidade: Ariquemes

Peso: 56 kg

Altura: 1,72 mt

Busto: 81 cm

Cintura: 66 cm

Quadril: 82 cm

Escolaridade: Cursando 1º Período de Gestão Pública

Música: Conquistando o Impossível

Programação Expoari

15 de julho – Cavalgada

22 de julho – Abertura oficial e show de Henrique e Diego

23 de julho – Rodeio e sorteio de Toyota Hillux

24 de julho – Rodeio e Sorteio de Ford Ka

25 de julho – Show Humberto e Ronaldo

26 de julho – Rodeio e Sorteio Cherry QQ

27 de julho – Show Wesley Safadão

28 de julho – Rodeio Sorteio Onix – Show com Lu MOrgan; show com Glauber e Gleydson

29 de julho – Show Pedro Paulo e Alex

30 de julho – Rodeio e Sorteio Fiat Toro