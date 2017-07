A estiagem plena ainda está no início, mas o índice de focos de calor (queimadas) no mês de junho no estado de Rondônia já é superior ao que foi registrado no mesmo período no ano passado – 183 contra 169 focos -, com o município de Porto Velho no topo das queimadas sem controle.

A informação foi extraída do Relatório de Monitoramento de Focos de Calor em Rondônia – junho de 2017, da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), que está iniciando uma grande campanha de orientação social com abrangência em todo estado para prevenir as ocorrências de queimadas de pastagens e de áreas para agricultura sem controle e até de incêndios acidentais ou involuntários, como os verificados nas margens das rodovias.

Segundo o secretário Vilson de Salles, titular da Sedam, o cidadão tem de estar envolvido neste processo, com uma consciência crítica de seu papel, de modo que possa ser um multiplicador de orientações sobre a importância da preservação ambiental, principalmente para evitar as queimadas neste período de estiagem e, consequentemente, os malefícios dela, a degradação das florestas, da biodiversidade, da fauna, da flora, e dos recursos hídricos no mesmo nível.

Da sala de situação da Sedam, um ambiente dotado de todos os recursos da tecnologia de informação, o meteorologista Fábio Adriano Monteiro e equipe monitoram todo estado de Rondônia acompanhando em tempo real todas as ocorrências, definindo e registrando a espacialização dos focos – o lugar onde está ocorrendo a queimada, por menor quer ela seja – e encaminhando providências de sua alçada como atuação dos responsáveis para que respondam pelos danos que tiverem causado ao meio ambiente.

Para se ter ideia, no período de 1 a 30 de junho deste ano, foi verificado em Rondônia 183 focos de calor, número que em comparação com o mesmo período do ano anterior (2016) é superior aos 169 focos registrados. Ressalte-se que apenas neste final de semana (8 e 9 de julho) foram registrados nada menos de 147 focos de queimadas em todo estado, com uma tendência de aumento desses índices, eis que recrudescem os níveis da estiagem e a baixa umidade do ar que suscitam a propagação das queimadas.

Segundo dados do Relatório de Monitoramento da Sedam, Porto Velho foi o município que apresentou maior número de queimadas no período (30 focos), seguido pelos municípios de Alto Paraíso (21), Candeias do Jamari (20), Pimenteiras do Oeste (16) e os demais municípios com índices abaixo de 15 focos de calor, o que de certa forma reflete uma tendência, até pelas dimensões territoriais do município de Porto Velho.

Nunca é demais lembrar que as orientações da Sedam em relação à preservação ambiental e principalmente em relação às queimadas neste período são dirigidas também ao ambiente urbano, que por lei é de responsabilidade de cada município, e seu órgão gestor do meio ambiente, podendo ser apoiado pela Sedam.