A Legião da Boa Vontade (LBV) deu início à entrega das doações arrecadadas por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!, iniciativa de caráter emergencial, cujo slogan deste ano é “O que é urgente para você?”.

Em Ouro Preto do Oeste/RO, serão entregues no dia 11 de julho, (terça-feira), às 14 horas, 200 cestas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrega ocorre no Ginásio Agmar de Souza Piau, localizado na Avenida Daniel Comboni, esquina com a Rua Padre Adolfo Rohl.

No Estado de Rondônia, a Campanha da LBV atenderá 900 famílias nos municípios de Ouro Preto do Oeste, Cacoal e Porto Velho. A ação solidária conta com o apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Em todo o país serão entregues 11 mil cestas de alimentos não perecíveis e mais 15 mil cobertores a famílias em situação de pobreza que enfrentam as baixas temperaturas e a fome em dezenas de cidades brasileiras. Com essa mobilização social, a Entidade visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Ação solidária

As cestas de alimentos não perecíveis beneficiarão famílias do Acre, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Sergipe e do Tocantins.

Para saber como está ocorrendo a entrega das doações, basta acessar as redes sociais Facebook (LBVBrasil), YouTube (LBVBrasil), Twitter (@LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).

Ainda dá tempo de ajudar! Quem quiser colaborar para a campanha pode fazê-lo entrando em contato pelo tel.: 0800 055 50 99 ou pelosite www.lbv.org .

Serviço

Evento: Entrega de cestas de alimentos arrecadadas por meio da campanha Diga Sim!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Data e horário: 11 de julho de 2017, às 14 horas.

Local: Ginásio Agmar de Souza Piau

Endereço: Avenida Daniel Comboni esquina com Padre Adolfo Rohl

Outras informações: (61) 99857-1682 | www.lbv.org