A tensão, que já era alta no Senado por conta da aprovação da reforma trabalhista e da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aumentou nesta quarta-feira (12) após os senadores Ivo Cassol (PP-RO) e Paulo Rocha (PT-PA) protagonizarem um contundente bate-boca no plenário da Casa. A sessão destinada a discursos precisou ser suspensa em razão do tumulto gerado pela discussão dos dois parlamentares.