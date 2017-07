Em reunião realizada nesta quarta-feira, 12 de julho, na sede do Ministério Público do Estado de Rondônia, o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para devolução da locomotiva, levada na semana passada ao Espaço Alternativo, na Avenida Jorge Teixeira, em local dentro do complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM).

A Promotora de Justiça do Meio Ambiente, Aidee Moser Torquato Luiz, que coordenou a reunião, ponderou que o Iphan não havia autorizado o deslocamento da locomotiva, sendo imprescindível a manifestação do órgão responsável para transferência desse patrimônio histórico-cultural.

O Iphan comprometeu-se a informar o local de devolução da locomotiva no prazo de até 24 horas. Conforme o Secretário Municipal de Cultura, o município está em fase conclusiva de um projeto para recuperação da área EFMM.