Se todas as grandes obras projetadas ou em andamento na região ficarem prontas mesmo nos próximos meses ou até no final de 2018, como programadas, vamos viver uma verdadeira revolução na qualidade de vida não só em Porto Velho, mas também na Ponta do Abunã e várias outras áreas do Estado. Não só os viadutos da BR 364, o da Três e Meio como os da Campos Sales serão retomados em breve, jura o Dnit. A Prefeitura da Capital garante um moderno sistema de iluminação à LED, fotovoltaico, para a BR, de Candeias à Unir, até o final do ano. Tem mais: nesta terça, o senador Valdir Raupp confirmou que as obras da ponte sobre o Madeira, em Abunã, estão aceleradas e que a obra estará totalmente pronta no final do ano que vem. É a única obra de grande porte que ainda falta, do lado brasileiro, para completar a Estrada do Pacífico, que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru, passando pelo Acre. Quando concluída, ela será a ligação por terra com o Acre e seguirá até os portos do Pacífico, representando uma enorme economia para o transporte de grãos e de mercadorias para vários países. E a BR 364? Hoje, a Estrada da Morte está vivendo de remendos e obras de tapa buracos. A duplicação começará a se tornar realidade provavelmente a partir de 2020, quando a privatização estará concluída e os postos de pedágio instalados. Será, sem dúvida, um aporte vital para que as exportações brasileiras cresçam e passem por nosso Estado, estrategicamente colocado no coração da Amazônia.

O que falta ainda? A transformação do Madeira em via navegável para grandes embarcações é uma das necessidades. Tem mais. Na Capital, a ligação, via o Anel Viário que está aberto desde as Irmãs Marcelinas até a zona portuária, tirando os caminhões supercarregados do centro da cidade, precisa ser asfaltado em toda a sua extensão e, mais que tudo, precisamos da BR 319 trafegável em toda a sua extensão de 900 quilômetros, até Manaus. Com tudo isso, começaremos, enfim, a viver uma situação muito melhor do que a de hoje. Já avançamos muito, em relação ao passado recente, mas temos que ir muito mais à frente e muito mais rapidamente, para continuarmos a crescer. Será que conseguiremos?

TERRA DA INSANIDADE

A nova palhaçada que envolve o Iphan e medidas idiotas que preferem que o patrimônio histórico de Rondônia seja destruído no meio da selva, do que mantê-lo, reformado, para ser visto pela população, tem novos capítulos. A locomotiva, que estava totalmente abandonada, que o DER levou para o Espaço Alternativo terá que ser devolvida, para que apodreça de vez onde estava. É intocada, segundo diz decisão judicial. Ou seja, deixem-na se desintegrar, para cumprir leis absurdas e doentias. Daí o DER vai poder retirar, num trecho acima de oito quilômetros do centro da cidade, alguma outra dessas peças, tomada pela ferrugem e pelas traças, jogada no mato, para só então levá-la ao Espaço e mandar reformá-la. Esse é um país insano, de leis absurdas e doentias, em que postos de saúde são construídos, mas ficam fechados; em que obras públicas são interrompidas mesmo depois de 85 a 90 por cento prontas, para deleite de autoridades que podem ter esse nocivo poder de decisão e em que é preferível deixar o patrimônio histórico se esfacelar, para manter discursos que parecem saído de hospícios e não para cuidar e proteger o que é de todos. Socorrooooooooooooo!

A SENTENÇA DE LULA

“Registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal, pelo contrário. É de todo lamentável que um ex Presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes praticados por ele e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você”! Esse é o texto de número 961, que compõem o arrazoado do juiz Sérgio Moro, ao condenar, nessa quarta, o ex Presidente Lula a nada menos do que nove anos e meio de prisão. A sentença tem a ver com o tríplex no Guarujá, que todas as provas apontam ser mesmo propina recebida por Lula e sua família, mas que ele continua negando ter qualquer ligação. Infelizmente para Lula e felizmente para o Brasil, a série de crimes cometidas por um dos maiores líderes políticos que o país já produziu, deve deixa-lo totalmente fora de uma nova disputa presidencial. Agora terá que torcer para que fique fora da cadeia. Essa foi apenas a primeira de uma série de sentenças duras, que virão por aí, já que ele responde a vários outros processos.

OPORTUNISMO E MALANDRAGEM

Uma coisa é uma coisa, outra coisa…Vários vereadores de Porto Velho andam se pronunciando nas redes sociais, contra o reajuste das passagens de ônibus. Quase a metade dos edis anda divulgando frases de efeitos e comentários, criticando a medida. Ora, fica claro o discurso demagógico! Quem mais que os vereadores da cidade podem opinar, exigir, fiscalizar, reivindicar sobre qualquer tema municipal e principalmente sobre esse, tão importante para a cidade? A questão é a malandragem e o oportunismo. Lá na Câmara, se calam, porque têm outros interesses, entre os quais estar bem com a Prefeitura e não ser visto como oposição, o que poderia fechar as portas a muitas vantagens, incluindo o atendimento de pedidos de providências e essas coisas que ajudam a sustentar mandatos. Fora dela, para ficar bem com o eleitorado, esses mesmos silentes tornam-se parladores contumazes, criticando o que não criticam na tribuna. É a hipocrisia que domina a política nacional e que começa nas Câmaras e sobe para todos os altos escalões…

A FESTA DOS COLONIZADORES

No meio de toda a confusão política que vive o país, passou quase desapercebido, sem a devida repercussão, um enorme avanço para a região norte e todo o Brasil, na verdade. Na Câmara Federal, por exemplo, só quem registrou o evento que representará um grande futuro para os pequenos produtores rondonienses e de outros estados da região, foi o deputado federal Lúcio Mosquini, do PMDB. O presidente Michel Temer sancionou, finalmente, a Medida Provisório 759, que trata da regularização fundiária e que vai resolver, definitivamente, segundo Mosquini, os graves conflitos agrários em Rondônia, em toda a região e país afora. Na assinatura no Planalto, o governador Confúcio Moura participou Já o parlamentar de Jaru resumiu a grandeza da nova lei: “é uma das medidas mais importantes já tomadas no Brasil, para promover a paz no campo”! Para ele, essa MP vai ao encontro dos interesses maiores daqueles que colonizaram a Amazônia, há tantos anos atrás e que até hoje não tinham documentação da sua terra. Que venha a regularização e que venha a paz, portanto!

VOTO NO ATRASO

Dos três senadores de Rondônia, dois, Valdir Raupp e Ivo Cassol, votaram pelo futuro, apoiando a reforma trabalhista. Que ainda é incipiente, não é uma grande revolução, mas ao menos vai modernizar um pouco a atual legislação, que é dos anos 40, quando Getúlio Vargas ainda era o Presidente da República. Para quem não sabe, nossa CLT foi copiada no sistema trabalhista italiano dos anos 30, quando governava a Itália Benito Mussolini, o ditador que se aliou a Hitler na Segunda Guerra. Só para que o leitor entenda a situação. O senador Acir Gurgacz, do PDT, numa sinuca de bico, preferiu não comparecer à sessão. Não foi contra, nem a favor, nem se absteve. Saiu pela tangente. Empresário, conhecendo profundamente os danos que leis arcaicas podem causar tanto aos empreendedores quanto aos trabalhadores, Acir tinha que fazer a Escolha de Sofia. Ou ficava com seu partido, de oposição ao governo e teria certamente que dar explicações ao empresariado, votando contra ou iria contra o discurso do seu próprio PDT, sindicalista até o pescoço, que não aceitava a mudança nas leis trabalhistas. Acir lavou as mãos. Com um olho voltado às empresas e outro no programa do partido que ele representa, a saída foi não aparecer para a votação. Saiu pela tangente…

OS CÁLCULOS DE GARÇON

O deputado federal Lindomar Garçon, do PRB, acha, pelos números que detectou, que não passará, na Câmara, o processo que autoriza a abertura de processo contra presidente Michel Temer. Garçon conhece bem os meandros do Congresso. Consegue circular em vários grupos e é figura muito conhecida de todos, principalmente depois do episódio da cassação da ex Presidente Dilma, quando ele ficou numa posição privilegiada no vídeo, atrás de todos os oradores, ganhando horas de exposição na mídia. Ele tem sido questionado todos os dias sobre as chances de afastamento de Temer. Para Garçon, as chances de que isso aconteça são mínimas, por um raciocínio matemático simples: a oposição precisa de 342 votos para definir pela autorização para que o Presidente seja julgado no STF. Sendo otimista, os cálculos apontam que esse número não passaria, hoje, de 220. Ou seja, estariam faltando 122 votos para que Temer fosse derrotado no plenário da Câmara. Mas, como em política e ainda no Brasil, tudo é possível e nada é definitivo, é sempre bom ficar com um pé atrás…

PERGUNTINHA

Será que o Senado vai punir as senadoras que invadiram e ocuparam na marra e ilegalmente a Mesa Diretora, impedindo a abertura dos trabalhos e atrasando a votação da Reforma da Lei Trabalhista durante horas?