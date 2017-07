O 1º Seminário de Cacau será realizado nesta sexta feira(14/07), a Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com CEPLAC (Comissão Executiva de Plano de Lavoura Cacaueira), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)Sindicato do Trabalhador Rural, e bancos, realizarão o evento no auditório da UNIR (Universidade Federal de Rondônia), localizada na Av. Norte Sul saída para Ji-Paraná (RO), a partir das 7h 30min até as 17h.

O evento contará com palestra sobre a Cultura do cacau: Tecnologia e Produtividade; Perspectivas para a cultura do cacau em Rondônia; Custo de Produção; Mercado de cacau; Crédito para a cultura do cacau e Demonstrativo de técnicas de enxertia.

Segundo o Secretário de Agricultura Dionísio Pereira “Goiaba”, o seminário visa fortalecer e incentivar o plantio e o cultivo do cacau na região. “Queremos mostrar uma nova visão aos nossos agricultores e possibilitar a disseminação de novas tecnologias. Esse será o momento para os produtores que querem investir na produção de cacau, tirarem todas as dúvidas relacionadas aos temas que serão abordados no encontro”, finalizou o Secretário Dionisio.