Uma boa rede de contatos e a troca frequente de conhecimentos são ferramentas importantes para melhorar o desempenho de um profissional no mundo dos negócios. Cada vez mais empreendedores buscam oportunidades de dialogar entre si para buscarem novas estratégias visando enfrentar o mercado.

Como forma de promover uma oportunidade de trabalhar o empreendedorismo, a Faculdade Porto FGV realizará no dia 27 de julho, às 19h o seminário gratuito “Vida Empreendedora: Como impulsionar sua carreira profissional”.

O evento será realizado no auditório do Centro de Educação Executiva da Porto FGV e é destinado a profissionais recém-formados que querem ter noções gerenciais para impulsionar suas carreiras e alcançar posições de liderança. As técnicas que serão debatidas permitirão que os participantes possam inovar e crescer tanto em empreendimentos próprios como em suas funções dentro das empresas.

A Porto FGV é uma instituição que fomenta o empreendorismo e busca estabelecer diálogo entre pessoas interessadas e o meio acadêmico, como afirma o diretor de operações, Rodrigo Campos. “A gente percebe no mercado que o mundo acadêmico, hoje, quase 50% quer empreender de alguma forma. Por isso reunimos um time de professores renomados para compartilhar expertises e auxiliar no desenvolvimento de carreira desse público”, aponta.

Rodrigo ressalta também que o empreendedorismo não necessariamente está ligado a ter um negócio próprio. “Empreender é inovar, colocar em prática ideias que você tem e que quer mostrar de alguma forma para outras pessoas, seja no seu negócio ou na sua função enquanto colaborador de uma empresa ou instituição pública”, finaliza.

O seminário contará com a participação dos professores do curso de pós-graduação em Administração de Empresas da Porto FGV que são destaque em suas áreas de atuação no mercado, Paulo Geovane (Marketing), Ricardo Bruno (Finanças), Carla Janaina (Gestão de Pessoas) e Hugo Victor (Contabilidade). Além disso, ex-alunos do Pós ADM que tiveram suas carreiras impulsionadas após o curso apresentarão seus cases de sucesso: Dean Lucas (Sicoob) e Moisés Veiga (O Boticário).

Mais informações sobre o seminário pelo telefone (69) 3301-4646 ou pelo e-mail admissao@portovelho.br. A Faculdade Porto FGV está localizada na rua Paulo Freire, 4767, bairro Flodoaldo Pontes Pinto.