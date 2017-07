A Legião da Boa Vontade (LBV) deu início à entrega das doações arrecadadas por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!, iniciativa de caráter emergencial, cujo slogan deste ano é “O que é urgente para você?”.

Em Porto Velho, serão entregues no dia 18 de julho, (terça-feira), 400 cestas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social. As entregas ocorrem às 8 horas, no 5º Batalhão da Polícia Militar (Avenida Amazonas, esquina com a Rua José Amador Reis) e às 9h30min, no 1º Batalhão da Polícia Militar (Rua Major Amarante, 571 – Centro).

No Estado de Rondônia, a Campanha da LBV já atendeu 500 famílias nos municípios de Cacoal e Ouro Preto do Oeste. Com essa entrega em Porto Velho, serão 900 famílias beneficiadas. A ação solidária conta com o apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Em todo o país serão entregues 11 mil cestas de alimentos não perecíveis e mais 15 mil cobertores a famílias em situação de pobreza que enfrentam as baixas temperaturas e a fome em dezenas de cidades brasileiras. Com essa mobilização social, a Entidade visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Para saber como está ocorrendo a entrega das doações, basta acessar as redes sociais Facebook (LBVBrasil), YouTube (LBVBrasil), Twitter (@LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).

Ainda dá tempo de ajudar! Quem quiser colaborar para a campanha pode fazê-lo entrando em contato pelo tel.: 0800 055 50 99 ou pelo site www.lbv.org .

Serviço

Evento: Entrega de cestas de alimentos arrecadadas por meio da campanha Diga Sim!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Data: 18 de julho de 2017

8 horas: 5º Batalhão da Polícia Militar

Endereço: Avenida Amazonas, esquina com a Rua José Amador dos Reis

9h30min: 1º Batalhão da Polícia Militar

Endereço: Rua Major Amarante, 571 – Centro