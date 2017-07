Membros do diretório do PDT pediram a expulsão do senador Acir Gurgacz (RO) por se ausentar da votação da reforma trabalhista.

Segundo o diretório, Gurgacz tem contrariado as posições do partido sistematicamente. Entre as reclamações desta ala do PDT está o fato do senador ter apoiado o impeachment de Dilma Rousseff.

“O PDT lançou reiteradas vezes advertências em público para aqueles que votassem contra a orientação oficial do Partido – onde claramente o PDT expôs em público as suas posições políticas com a devida clareza e transparência, com o intuito dos seus quadros e militantes, a se portarem contrários contra a Reforma Trabalhista e ao governo Temer – decisão esta tomada desde a reunião do Diretório Nacional em maio de 2016”, diz trecho de um documento escrito pelo diretório.Alessandra Medina / Veja Online