Nesta terça-feira (18), o espetáculo a ser apresentado será do grupo ‘Aquela Cia’, com o musical ‘Caranguejo Overdrive’. A apresentação, tem um total de 75 minutos e iniciará às 20h no Teatro 1 do Sesc. A classificação indicativa é 16 anos, os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.

O protagonista é Cosme, ex-catador de caranguejos no mangue carioca da metade do século XIX. Convocado para integrar as forças brasileiras na Guerra do Paraguai enlouquece no campo de batalha, volta ao Rio e encontra uma cidade em grande transformação. Ele é um homem, ou um caranguejo, ou um soldado, ou um operário. Mergulhado na guerra, sofre um colapso; de volta à cidade onde nasceu, encontra um Rio de Janeiro em convulsões urbanísticas – uma cidade, para ele, irreconhecível e com sabor de exílio. Ele procura o Mangue – a parte da cidade então chamada Rocio Pequeno, hoje a Praça 11 – e se emprega na construção do canal que representou a primeira grande obra de saneamento do Rio.

Ancorada a princípio nas relações entre teatro e literatura, Aquela Cia. – nascida da reunião de