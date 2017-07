Projeto vai reunir em um só local diversas tacacazeiras da cidade, todas as quartas feiras, das 17h às 19h

Imagina um fim de tarde ouvindo uma boa música, em um dos pontos turísticos de Porto Velho, apreciando um delicioso tacacá. É o que a Prefeitura de Porto Velho está oferecendo por intermédio da Fundação Cultural a partir desta quarta-feira (19) com o projeto Tacacá Musical, envolvendo as melhores tacacazeiras da cidade, reunidas em um só local.

Os encontros serão realizados todas as quartas-feiras, das 17h às 19h, onde se reunirão cinco entre as melhores tacacazeiras de Porto Velho, entre elas: Tacacá da Isaura, Tacacá da Míriam, Tacacá de Rondônia, Tacacá Paraense e Tacacá em Casa. O componente musical fica por conta de Danilo Monteiro, que vai animar o Mercado Cultural, localizado em frente a praça Getúlio Vargas, no centro da cidade.

A Fundação Cultural está buscando valorizar mais um dos costumes da culinária amazônida que é o tacacá, um dos pratos bastante consumido na região Norte e que deve ganhar cada vez mais destaque na capital.

A iguaria é composta por tucupi, goma de mandioca, camarão, jambu, sal, alho, pimenta-de-cheiro e outros temperos que podem ser adicionados dependendo das características de cada região. O presidente da Funcultural Antônio Ocampo afirmou que esse é apenas um projeto-piloto, que se der certo, poderá começar a ser planejado para acrescentar outras comidas típicas da região norte.