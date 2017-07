Já estão abertas as inscrições para o treinamento do programa “Patrulha Eleitoral”, oferecido e ministrado pela Escola Judiciária Eleitoral do Regional de Rondônia (EJE-RO). A capacitação que tem por objetivo instruir e treinar jovens voluntários do ensino médio iniciará a partir do dia 31 de julho, no auditório do edifício-sede do TRE-RO, localizado na Avenida Presidente Dutra,1889, Baixa da União, em Porto Velho.

A formação abordará aspectos de cidadania política, parte introdutória do Direito Constitucional, divisão de poderes, destacando as atribuições dos Poderes Legislativo e Executivo, com ênfase nas atividades de vereadores e prefeitos.

Ao final da capacitação do programa da EJE-RO, o jovem atuará como multiplicador do conteúdo em sua escola e na comunidade, como fiscal dos candidatos eleitos, exercendo a cidadania efetiva por verificar de perto na casa legislativa os trabalhos dos representantes escolhidos pelo voto popular.

Cada patrulheiro recebe a missão de “adotar” um vereador e acompanhar suas iniciativas e seus projetos, além de fiscalizar as atividades dos integrantes da Câmara Municipal, assim como os trabalhos desenvolvidos pelo prefeito na condução do Poder Executivo.

A iniciativa visa implementar uma rede efetiva de controle social sobre os representantes eleitos, cobrando-lhes suas obrigações constitucionais e legais, assim como o cumprimento dos compromissos assumidos nas campanhas e a gestão orçamentária do dinheiro público de forma eficiente e dentro da moralidade exigida por lei.

A capacitação será dividida em três turmas distintas, sendo:

– Primeira Turma de 31/07 a 03/08/2017 – 8h às 12h;

– Segunda Turma de 28/08 e 31/08/2017 – 14h às 18h;

– Terceira Turma de 26/08 a 02/09/2017 – 8h às 12h e 14h às 18h.

Inscrições

Para participar desse importante programa de cidadania da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, os interessados devem realizar a inscrição por meio do link https://goo.gl/HHMheA e fazer o agendamento por meio do telefone (69) 99951 – 0072.

Seção de Comunicação Social do TRE-RO