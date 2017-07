Na manhã desta sexta-feira (21/07), A Secretaria Municipal de Agricultura de Rolim de Moura (RO), Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI) e a EMATER-RO distribuíram através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Rondônia, 2.000 quilos de feijão.

As entidades beneficiadas foram: Associação do Bairro Cidade Alta 180 kg; Associação do Bairro Centenário 180 kg, Escola Tancredo 300 kg; Escola Lira 240 kg; Escola Monteiro Lobato 240 kg; Hospital Municipal 380 kg; Igreja Wesleyana 180 kg e Pastoral do Menor 300 kg.